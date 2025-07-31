نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رودريجو يفتح الباب للرحيل عن ريال مدريد.. وتوتنهام الأقرب لضمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن النجم البرازيلي رودريجو جويس، جناح ريال مدريد، قد حسم موقفه من مستقبله مع النادي الملكي، بعدما بدأت ملامح خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة تشابي ألونسو، الذي يستعد لتولي مهامه مع انطلاق الموسم الجديد.

ووفقًا لما أوردته شبكة "كوت أوفسايد" البريطانية، فإن رودريجو أبدى ترحيبه بالانتقال إلى صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في ظل اهتمام الأخير بضم جناح هجومي يعوض الرحيل المحتمل لقائد الفريق الكوري الجنوبي سون هيونج مين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويحظى اللاعب صاحب الـ24 عامًا باهتمام من عدة أندية في البريميرليج، على رأسها ليفربول، لكن يبدو أن العرض الأكثر جدية يأتي من شمال لندن، حيث تضع إدارة توتنهام خطة لتعزيز هجوم الفريق تحت قيادة المدرب أنجي بوستيكوغلو.

ريال مدريد لا يمانع فكرة بيع اللاعب، لكنه يطالب بمبلغ 70 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم لا يبدو بعيدًا عن قدرات السبيرز، خاصة بعدما أبدى النادي استعداده سابقًا لدفع مبلغ مماثل مقابل ضم مورجان جيبس وايت من نوتنغهام فورست.

الأسابيع المقبلة قد تحمل تطورات حاسمة في مستقبل رودريجو، لا سيما إذا مضت إدارة توتنهام في تفعيل المفاوضات الرسمية مع ريال مدريد لإنهاء الصفقة قبل إغلاق الميركاتو الصيفي.

