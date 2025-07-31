نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يضع نجم تشيلسي على راداره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي برشلونة الإسباني بحثه عن تدعيم الخط الأمامي، حيث أدرج اسم السنغالي نيكولاس جاكسون، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، ضمن أهدافه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، مستندًا إلى خبرة البولندي روبرت ليفاندوفسكي لقيادة الجيل الجديد في الخط الهجومي.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن إدارة برشلونة ترى في جاكسون مشروع مهاجم مستقبلي، يُمكن صقله وتطويره تحت إشراف أحد أعظم الهدافين في العالم، ليفاندوفسكي، الذي ينتهي عقده مع الفريق في صيف 2025.

ويأتي هذا التحرك من النادي الكتالوني في وقت قد يجد فيه جاكسون نفسه خارج حسابات مدرب تشيلسي الجديد، إنزو ماريسكا، الذي دعم هجوم البلوز بالتعاقد مع جواو بيدرو وويليام ديلاب مقابل ما يقرب من 99 مليون يورو.

ورغم ما أثير سابقًا عن احتمالية رحيل ليفاندوفسكي إلى الدوري السعودي، فإن برشلونة يسعى لربط الاثنين معًا داخل الكامب نو، بهدف الاستفادة من الخبرة الهائلة للنجم البولندي في تطوير قدرات جاكسون، الذي يمتلك خبرة سابقة في الليجا من خلال فترته مع فياريال.

مصير الصفقة سيظل مرهونًا بقدرة برشلونة على تجاوز القيود المالية قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية، لكن الإدارة تُراهن على أن الجمع بين ليفاندوفسكي وجاكسون قد يكون خطوة إستراتيجية تُمهد لمستقبل هجومي قوي للنادي الكتالوني.