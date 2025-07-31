نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. الأهلي يغلق ملف التعاقد مع أسامة فيصل بسبب مغالاة البنك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مسئولو النادي الأهلي صرف النظر عن التفاوض مع نادي البنك الأهلي بشأن ضم المهاجم أسامة فيصل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على الرغم من حاجة الفريق لدعم مركز الهجوم بعد رحيل الفلسطيني وسام أبو علي إلى الدوري الأمريكي مؤخرًا.

وجاء قرار الأهلي بعد رفض إدارة البنك تخفيض مطالبها المالية، حيث اشترطت الحصول على 80 مليون جنيه مقابل الاستغناء عن اللاعب، وهو ما اعتبرته إدارة القلعة الحمراء مبالغة غير منطقية.

وترى إدارة الأهلي أن نادي البنك الأهلي يتبع سياسة تفاوضية متشددة في ملف أسامة فيصل، على عكس ما حدث في صفقات أخرى مع أندية مختلفة، ما دفع النادي لإغلاق الملف نهائيًا والبحث عن بدائل في سوق الانتقالات.