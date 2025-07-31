نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي الزمالك الجديد يظهر في ودية غزل المحلة غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب جمهور الزمالك الظهور الأول للوافدين الجديدين، أحمد ربيع وعبد الحميد معالي، خلال المباراتين الوديتين اللتين يخوضهما الفريق أمام غزل المحلة وبروكسي، ضمن استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد.

ويستهل الفريق مواجهاته الودية بلقاء غزل المحلة غدًا الخميس، يليه مواجهة ثانية أمام فريق بروكسي يوم الجمعة، وتُقام المباراتان على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار خطة التحضيرات التي وضعها الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

وانتظم المغربي عبد الحميد معالي، القادم من اتحاد طنجة بعقد يمتد لخمس سنوات، في تدريبات الفريق الجماعية على ملعب الدفاع الجوي، وشارك في الجوانب البدنية والفنية تمهيدًا لتجهيزه بدنيًا ونفسيًا قبل بداية الموسم.

من جانبه، يستعد أحمد ربيع، المنضم حديثًا من البنك الأهلي بعقد يمتد هو الآخر لخمس سنوات، للظهور الأول بقميص الزمالك، وسط توقعات بأن يكون له دور مؤثر في خط الوسط خلال الموسم المقبل.