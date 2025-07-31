نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب الزمالك السابق يفجر مفاجأة: هناك صفقات انضمت للزمالك دون خضوعها لكشف طبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي السابق بنادي الزمالك، عن أن بعض الصفقات التي انضمت لصفوف الفريق في فترات سابقة لم تخضع للفحص الطبي قبل التوقيع، في خطوة أثارت علامات استفهام بشأن إجراءات التعاقدات داخل القلعة البيضاء.

وقال أسامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب أون" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "أون سبورت"، إن اللاعب أحمد الجفالي يُعد من المواهب الواعدة، مؤكدًا أنه لا يعاني من أي إصابات مزمنة تعيق مشواره مع الفريق.

وأبدى أسامة استعداده الكامل للتعاون مع المدير الرياضي للنادي، جون إدوارد، في حال طلب المساعدة في أي تفاصيل تتعلق بالملف الطبي للاعبين، مشيرًا إلى أن عملية التسليم والتسلم تتم بروح إيجابية، وأنه حريص على دعم المنظومة بكل حب وتقدير.

وكان الدكتور محمد أسامة قد أعلن رحيله عن منصبه في يونيو الماضي، بعد سنوات طويلة قضاها على رأس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي، حيث ودّع الجماهير والزملاء برسالة مؤثرة عبر حساباته الرسمية، مختتمًا مسيرة امتدت لنحو 8 أعوام داخل القلعة البيضاء.