نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التوأم يشترط وديات من العيار الثقيل لمنتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار التحضيرات المكثفة للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وضع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، شرطًا أساسيًا لخوض المعسكرين المقبلين في أكتوبر ونوفمبر، يتمثل في خوض مباريات ودية أمام منتخبات من التصنيف الأول على المستوى الدولي.

هذا التوجه يأتي ضمن خطة فنية شاملة تستهدف رفع درجة الجاهزية قبل استئناف مشوار التصفيات، حيث حدد الجهاز الفني يوم 1 سبتمبر المقبل موعدًا لانطلاق المعسكر الرسمي، استعدادًا لمواجهتين مفصليتين أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تلقى خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي "فيفا"، يؤكد إقامة مباراة إثيوبيا يوم 5 سبتمبر، على أن يلتقي المنتخب الوطني نظيره البوركيني في العاصمة واجادوجو يوم 9 من الشهر ذاته.

ويُولي الجهاز الفني أهمية كبرى لإقامة وديات قوية خلال المرحلة التحضيرية، معتبرًا إياها عاملًا حاسمًا في تجهيز اللاعبين بدنيًا وتكتيكيًا ونفسيًا، خاصة في ظل المنافسة القوية المنتظرة على بطاقات التأهل في التصفيات الإفريقية.

ويُعوِّل حسام حسن وجهازه المعاون على هذه الفترة لإعادة رسم ملامح الفريق، ورفع مستوى الانسجام بين عناصره، من أجل تحقيق انطلاقة قوية تُعزز آمال المصريين في بلوغ المونديال.