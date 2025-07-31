نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يقترب من مغادرة الفريق إلى الدوري القطري على سبيل الإعارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ نادي قطر القطري خطوات جادة للتعاقد مع الجناح المغربي رضا سليم، لاعب النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يسعى لضمه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وجاء العرض القطري في توقيت مناسب للأهلي، الذي يُواجه أزمة في قيد اللاعبين الأجانب بالموسم الجديد، بعد اكتمال المقاعد المخصصة بخمسة أسماء هم: جراديشار، أشرف بن شرقي، أشرف داري، محمد علي بن رمضان، وأليو ديانج، وهو ما جعل إدارة القلعة الحمراء ترحب بالتفاوض حول إعارة اللاعب.

ووفقًا للمفاوضات الجارية، بات من المنتظر أن ينضم رضا سليم إلى صفوف نادي قطر مقابل مقابل مالي، مع تحمّل النادي القطري راتب اللاعب كاملًا، كما يتضمن الاتفاق بندًا يمنح النادي أحقية شراء اللاعب نهائيًا بعد نهاية مدة الإعارة مقابل قيمة مالية متفق عليها.

وكان الأهلي قد أخرج رضا سليم من قائمته المحلية في يناير الماضي بسبب إصابة طويلة الأمد، قبل أن يتجه النادي إلى تسويقه في الفترة الحالية، بعد أن باتت فرص قيده من جديد صعبة في ظل استمرار زحمة الأسماء الأجنبية داخل الفريق.