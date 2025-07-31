نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة عضلية تبعد أحمد ربيع عن تدريبات الزمالك لمدة تصل إلى 15 يومًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض أحمد ربيع، لاعب وسط الزمالك المنضم حديثًا من صفوف البنك الأهلي، لإصابة عضلية خلال مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق، وذلك في ثاني أيام انضمامه الرسمي إلى المران.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب عن إصابته بتمزق في العضلة الأمامية، ما يستدعي غيابه عن الملاعب لفترة تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا، سيخضع خلالها لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وتأتي هذه الإصابة في توقيت حساس، حيث كان أحمد ربيع يستعد لتسجيل ظهوره الأول بقميص الزمالك ضمن فترة الإعداد الحالية تحضيرًا لانطلاق الموسم الجديد، إذ يضع الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا آمالًا كبيرة عليه لدعم وسط الملعب، بعد المستويات المميزة التي قدّمها مع فريقه السابق.