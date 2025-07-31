نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة جديدة داخل برشلونة.. القميص الجديد عائق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدي لاعبو برشلونة استيائهم الشديدة من قميص الفريق الجديد الذي سيرتديه في موسم 2026-2026.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن لاعبي برشلونة يعانون من مشكلة أثناء الحصص التدريبية التي خاضها الفريق في مستهل فترة الإعداد.

جاء ذلك عقب السفر إلى آسيا، لخوض فترة الإعداد للموسم المقبل، وجد لاعبى البرسا أن القميص الجديد يجعلهم أثقل وزنا في التدريبات.

وأشارت أن التعرق المفرط في التدريبات يؤدي إلى تبليل القمصان وثقلها، مما دفع اللاعبين إلى التعبير عن استيائهم.

وشددت الصحيفة أن هذه المشكلة لم تظهر في فرق أخرى تستخدم نفس القمصان التي تنتحها شركة "نايك" الأمريكية.