نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز المنتخب يجتمع بعزام لمناقشة ترتيبات معسكر سبتمبر.. وحسم الوديات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الدكتور مصطفي عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم مع الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم والكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب ووليد بدر المدير الإداري لمناقشة وبحث الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب في شهر سبتمبر المقبل و الذي يتخلله مباراتي إثيوبيا المقرر لها يوم 5 سبتمبر باستاد القاهرة، ثم بوركينا فاسو يوم 9 من نفس الشهر بالعاصمة واجادوجو في إطار مباريات الجولتين السابعة والثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما شهدت الجلسة التأكيد علي الوديات التي حددها الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن في جلساته السابقة مع رئيس مجلس الإدارة المهندس هاني أبو ريدة واللعب مع منتخبات إفريقية قوية استعدادا لأمم إفريقيا خلال معسكر شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين في إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب