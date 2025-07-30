نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يحسم الجدل حول مصير ديانج.. ويكشف حقيقة العرض السعودي لأحمد عبد القادر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم أحمد شوبير عبر برنامجه على قناة الأهلي منذ قليل الجدل حول العديد من الأخبار المتعلقة بفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، وذلك قبل بداية الموسم الجديد.

تحدث شوبير قائلا: "ربيرو يريد إقامة مباراة ودية ثانية عقب مباراة بتروجيت المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل".

وتابع شوبير: "المدرب الإسباني يريد تجربة العديد من اللاعبين والخطط قبل الاستقرار على التشكيل الرسمي، والأهلي يكثف مفاوضاته لإقامة مباراة ودية في نفس يوم مواجهة بتروجيت، ومن الأقرب ملاقاة حرس الحدود".

وحول مصير اللاعب المالي أليو ديانج، أكد شوبير قائلا: "الأهلي يقترب من التجديد مع اللاعب أليو ديانج، واللاعب لم يشترط أي أمور مادية على إدارة النادي".

أردف شوبير: "اللاعب أليو ديانج عقد جلسة مع المدير الرياضي لفريق الأهلي محمد يوسف، وهناك تقارب في وجهات النظر بين اللاعب والإدارة".

اختتم شوبير حديثه قائلا: "أحمد عبد القادر يتدرب مع الفريق، وقرار الرحيل لم يحسم بعد، لا يوجد عروض من فريق القادسية السعودي لضم اللاعب، وبيراميدز دخل في الصورة، ولكن حتى الآن لا توجد عروض رسمية لضم اللاعب أحمد عبد القادر".

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره مودرن سبورت في أول جولات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك يوم الجمعة الموافق الثامن من شهر أغسطس القادم.

يذكر أن بطولة الدوري المصري الممتاز ستنطلق في الثامن من شهر أغسطس المقبل، بمشاركة 21 فريقا من الأندية المصرية المختلفة.