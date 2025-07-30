نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وديًا.. فولهام يقسو على اتحاد جدة برباعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فريق فولهام الإنجليزي الفوز على نظيره اتحاد جدة السعودي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما في معسكره الخارجي بالبرتغال.

نتيجة مواجهة فولهام واتحاد جدة

وتمكن فريق فولهام من تسجيل الهدف الأول مبكرًا، وتحديدًا في الدقيقة السابعة، عبر تسديدة قوية لمهاجمه هاري ويلسون من خارج منطقة الجزاء.

ثم أضاف سميث رو الهدف الثاني لصالح فولهام في الدقيقة 22، بعدما حول كرة عرضية، سقطت في مرمى الشنقيطي الذي اكتفى بمشاهدتها.

وفي الدقيقة 39، أضاف جوش كينج الهدف الثالث لفريق فولهام، بعدما تلقى كرة عرضية داخل منطقة الست ياردات، حولها بيمينه داخل الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة 45+1، سجل المدافع جورجي كوينكا الهدف الرابع لصالح النادي الإنجليزي، بعد تمريرة عرضية أرضية من ركلة ركنية، سددها مباشرةً بقدمه اليسرى داخل الشباك.

وقلص الفرنسي كريم بنزيما النتيجة لصالح اتحاد جدة وسجل الهدف الأول في الدقيقة 68، بعد ركلة جزاء تصدى لها حارس المرمى، قبل أن ترتد له ليسكنها في الشباك.

وعاد كريم بنزيما ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 73، بعدما حول عرضية أرضية من مواطنه موسى ديابي إلى داخل الشباك ببراعة.