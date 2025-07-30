نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشاكا يعود إلى الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ناديا باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، وسندرلاند الإنجليزي يوم الأربعاء، أن غرانيت تشاكا انتقل رسميًا للفريق الإنجليزي بعقد يمتد ثلاثة أعوام.

ولم يتم إصدار أي تفاصيل، ولكن ليفركوزن ذكر أن سندرلاند "وافق على شروط صفقة الانتقال" التي وضعها لرحيل اللاعب البالغ من العمر 32 عاما رغم أن لديه عقدًا يمتد حتى 2027.

وذكرت تقارير أن ليفركوزن أراد الحصول على 20 مليون يورو مقابل رحيل تشاكا، الذي سيعود لإنجلترا مرة أخرى، حيث سبق له اللعب لمدة سبعة أعوام مع أرسنال في الفترة بين 2016 و2023.

وقال تشاكا في بيان لسندرلاند: فخور للغاية لكوني هنا. عندما تحدثت مع النادي، شعرت بالحماس والطاقة، وشعرت بالعقلية التي يمتلكها جميع الأشخاص واللاعبين. هذا تماما ما كنت أريده، ولدي شعور جيد للغاية.

وأضاف: عدنا إلى المكان الذي ينتمي إليه هذا النادي، ونريد أن نبقى هنا لنكتب تاريخنا الخاص. أشعر أنني جاهز لمساعدة الفريق ليس فقط بخبرتي ولكن أيضا بجودة أدائي.

ووصف كريستيان سبيكمان، المدير الرياضي لسندرلاند، تشاكا بأنه "لاعب من الطراز الرفيع"، واعتبر انضمامه" دليلا قويا على طموحنا ورغبتنا في بناء فريق يفتخر به مشجعونا في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وخلال عامين قضاهما في ليفركوزن، ساعد تشاكا الفريق للفوز بأول ألقابه في الدوري الألماني وكأس ألمانيا في موسم 2023-2024 التاريخي، حيث جاءت خسارة الفريق الوحيدة في ذلك الموسم في نهائي الدوري الأوروبي أمام أتالانتا.

