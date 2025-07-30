نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يسعى وراء ضم نجم برتغالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي النصر السعودي في سباق التعاقد مع الموهبة البرتغالية الشابة، روجر فرنانديز، لاعب سبورتينغ براغا، وذلك إلى جانب أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها برايتون الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي، وفقًا لمصادر صحيفة «أو جوجو».

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن النصر يرغب في الاستثمار باللاعب الشاب صاحب الـ19 عامًا، لدرجة أن النادي أجرى نقاشًا داخليًا حول إمكانية الحصول على مبلغ قريب من قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، المقدرة بقيمة 40 مليون يورو.

وأكدت المصادر ذاتها أن السبب وراء رغبة النصر باللاعب هو إعجاب المدرب البرتغالي خيسوس بالجناح الشاب، الذي يريد تسجيله في خانة المواليد ضمن أجانب الفريق الموسم المقبل، حيث يقدر خيسوس جرأة اللاعب داخل الملعب، ويتابع تطوره منذ أن كان عمره 15 عامًا عندما ظهر مع سبورتينغ براغا.

وأكدت مصادر صحيفة «أو جوجو» البرتغالية أنه عندما كان خيسوس مدربًا لنادي الهلال، اقترح اللاعب الشاب على مجلس الإدارة، لكن الخيار وقع في النهاية على لاعب آخر هو كايو سيزار لاعب غيماريش سابقًا.

وأشارت المصادر إلى أن موقف سبورتينغ براغا هو موقف قوة حيث لا ينوي أنطونيو سلفادور رئيس النادي التخلي عن روجر فرنانديز، ويشير إلى قيمة الشرط الجزائي لمن يريد الحصول عليه.

وشارك الجناح الشاب الموسم الماضي في 48 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف وصنع أربعة أهداف، وكان ضمن قائمة منتخب البرتغال تحت 21 عامًا في بطولة اليورو الصيف الماضي.