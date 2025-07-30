مانشستر يونايتد ونيوكاسل يتنافسان على مهاجم لايبزيغ

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أحمد جودة - القاهرة - يبرز السلوفيني بنيامين سيسكو هدفًا رئيسيًا لفريق مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في حال ضم مهاجم للفريق الأحمر، حسبما أفاد تقرير إخباري، الأربعاء.

وأفاد مصدر للموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة «سكاي سبورتس» الإخبارية، الأربعاء، أن مانشستر يونايتد أجرى محادثات أولية مع نادي لايبزغ الألماني وممثلي اللاعب بشأن بنود الصفقة.

ويبدو نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مهتمًا أيضًا بالحصول على خدمات اللاعب، لكن يعتقد، كما هو الوضع حاليًا، أن ملعب «أولد ترافورد» هو الوجهة المفضلة لسيسكو.

ويعزى الاهتمام بسيسكو إلى كريستوفر فيفيل، مدير التعاقدات بمانشستر يونايتد، الذي ينسب إليه الفضل على نطاق واسع في اكتشاف سيسكو لريد بول سالزبورغ النمساوي عندما كان في السادسة عشرة من عمره.

ويسعى مانشستر يونايتد لاستعادة بريقه من جديد، لا سيما بعد النتائج الكارثية التي حققها في الموسم المنصرم ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي شهد حصول الفريق على المركز الخامس عشر برصيد 42 نقطة من 38 لقاء.