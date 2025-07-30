نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة رونالدو.. النصر يفوز على تولوز بثنائية وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي فوزا كبيرا على نظيره فريق تولوز الفرنسي بهدفين مقابل واحد وديا بستاد اونتيرسبرج ارينا استعدادا للموسم الجديد من الدوريات.

ملخص مباراة النصر وتولوز

وبدأت صافرة انطلاق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي وتولوز الفرنسي برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولات النصر وتولوز لتسجيل الهدف الأول لكنه لم ينجح في ذلك وسجل يان جبوهو الهدف الأول لتولوز في الدقيقة 25 وعادل رونالدو النتيجة في الدقيقة 33 صنعه له ويسلي وانتهى الشوط الأول بينهم 1/1.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي وتولوز الفرنسي برتم سريع وكان الفريقان قريبان من تسجيل هدف الفوز باللقاء ولكن دون خطورة حقيقية تترجم الفرص لأهداف وقام المدربان بعدة تغييرات حتى سجل محمد مران الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 76 صنع بوشل وانتهت المباراة بينهم 2/1.