يانيك فيريرا يجري تدريبات خططيه خاصة في مران الزمالك استعدادا لغزل المحلة

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أحمد جودة - القاهرة - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، فقرة تدريبات خططيه خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

تدريبات خططية خاصة في مران الزمالك اليوم

شهدت هذه الفقرة التركيز على بعض الجوانب التكتيكية والأفكار الخططية الخاصة التي ينوي المدير الفني تطبيقها خلال ودية غزل المحلة، المقرر لها غدًا الخميس، استعدادًا للموسم الجديد.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية مصغرة في جزء من الملعب تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا، تم خلالها تطبيق كل الأفكار التي تم التدريب عليها، وقام الجهاز المعاون بتدوين كافة الملاحظات ونقلها للمدير الفني.