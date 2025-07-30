بايرن ميونخ يتعاقد مع لويس دياز

بايرن ميونخ يتعاقد مع لويس ديازأعلن نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم إتمام تعاقده مع لويس دياز، قادمًا من فريق ليفربول الإنجليزي.

ووقع دياز، الذي شارك في 64 مباراة دولية مع المنتخب الكولومبي، على عقد يمتد حتى عام 2029.

وذكرت تقارير أن بايرن دفع 75 مليون يورو (6ر86 مليون دولار) للتعاقد مع اللاعب وسيجعل هذا المبلغ اللاعب كثالث أغلى لاعب في تاريخ النادي، بعدما دفع بايرن ما يقرب من 100 مليون يورو لهاري كين و80 مليون يورو للتعاقد مع لوكاس هرنانديز.

ويمكن أن يشارك دياز للمرة الأولى مع بايرن في مباراته الودية أمام ليون الفرنسي السبت المقبل.

وكان بايرن يبحث عن مهاجم عقب رحيل ليروي ساني، وماتيس تيل، وتوماس مولر، وبعد أن فشل في التعاقد مع فلوريان فيرتز، الذي انتقل من ليفركوزن إلى ليفربول.

وجاءت إصابة جمال موسيالا، التي سيغيب بسببها لفترة طويلة، لتضع الكثير من الضغوط على بايرن في سوق الانتقالات.