نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبأ جيد لجمهور الزمالك بشأن بنتايج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للموسم الجديد.

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية بسبب الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن شد عضلي خفيف.

وأدى محمود بنتايج الفقرة التأهيلية بجانب تدريبات الكرة بشكل طبيعي بصحبة زملائه بالفريق خلال مران اليوم.