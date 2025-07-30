ميونيخ ـ أ.ف.ب: انتقل الجناح الدولي الكولومبي لويس دياس من ليفربول الإنكليزي إلى بايرن ميونيخ الألماني بعقد يمتد حتى 2029، وذلك وفق ما أعلن الناديان امس الأربعاء. وقال ليفربول في بيان «أكمل لويس دياس انتقاله بشكل دائم إلى بايرن ميونيخ بعد ثلاث سنوات ونصف قضاها مع ليفربول. يغادر الكولومبي ريدز بعدما لعب دورا هاما في الفوز بأربعة ألقاب رئيسية منذ وصوله من بورتو البرتغالي في أوائل 2022، أبرزها لقب الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الماضي». وتابع «الجميع في ليفربول يتوجهون بالشكر إلى لويس على كل مساهماته خلال فترة وجوده في النادي ويتمنون له الأفضل في المستقبل». وبدوره، قال النادي البافاري إن «المهاجم وقع عقدا مع بايرن ميونيخ حتى 30 يونيو 2029، وسيرتدي الرقم 14 مع بطل الدوري الألماني».

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