اتحاد اليد يعلن عن مشاركة 24 ناديا فـي مسابقات الموسم الرياضي 2025/‏‏2026

تشتمل على 8 مسابقات بمختلف الفئات العمرية

أعلن الاتحاد العُماني لكرة اليد ممثلاً بلجنة المسابقات عن مشاركة 24 ناديًا في منافسات الموسم الرياضي 2025/‏‏‏2026 م والتي تشمل 8 مسابقات تغطي مختلف الفئات العمرية وهي دوري الناشئين والشباب والدرجة الأولى والثانية ودرع الوزارة والشواطئ والدوري النسائي وكأس السوبر وتأتي هذه المسابقات في إطار جهود الاتحاد لتعزيز رياضة كرة اليد وتوسيع قاعدة المشاركة بين الأندية في سلطنة عُمان كما تهدف هذه المسابقات إلى تعزيز التنافسية بين الأندية واكتشاف المواهب الشابة لدعم المنتخبات الوطنية من خلال إعداد لاعبين مميزين للمشاركات الخارجية.

والأندية التي أكدت مشاركتها هي نادي عمان وأهلي سداب ومسقط والسيب ونزوى وصحم والاتحاد والمصنعة ومصيرة وصحار والسلام والسويق ومرباط والطليعة والعامرات ومجيس والشباب والعروبة والرستاق وعبري وخصب والخابورة وصلالة والنهضة.

ففي دوري الناشئين أكدت 10 أندية مشاركتها وهي نادي عمان وأهلي سداب ومسقط والسيب ونزوى وصحم ومصيرة وصحار والسلام وصلالة وفي دوري الشباب يشهد مشاركة 8 أندية وهي أهلي سداب ومسقط والسيب ونزوى وصحم والاتحاد وصحار والعروبة ودوري الدرجة الثانية 8 أندية حيث سيحظى هذا العام لأول مرة بمشاركة نادي العامرات الذي يدخل في أولى مسابقات الاتحاد بجانب أندية الاتحاد والمصنعة ومصيرة والسويق ومرباط والشباب وصلالة وفي دوري الدرجة الأولى 8 أندية وهي نادي عمان وأهلي سداب و مسقط والسيب ونزوى وصحم ومجيس وفي مسابقة درع الوزارة 15 ناديا وهي نادي عمان وأهلي سداب ومسقط والسيب ونزوى وصحم والمصنعة ومصيرة وصحار والسويق ومرباط والطليعة ومجيس والشباب وصلالة وكأس السوبر 4 أندية وهي نادي عمان واهلي سداب ومسقط والسيب والدوري النسائي 8 أندية وهي نادي عمان وصحم والاتحاد ومصيرة وصحار والسويق ومرباط ومجيس وفي مسابقة دوري الشواطئ 17 ناديا وهي اهلي سداب ومسقط والسيب ونزوى وصحم والاتحاد والمصنعة ومصيرة وصحار والشباب والعروبة والرستاق وعبري وخصب والخابورة صلالة والنهضة.

وسوف تنطلق مسابقة دوري الناشئين والشباب نهاية شهر سبتمبر القادم حيث تم تأجيل انطلاقته بسبب مرحلة اعداد منتخبنا الوطني للشباب للصالات للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة بالبحرين شهر اكتوبر القادم كما تم تحديد يوم 7 اغسطس القادم اخر موعد لتسجيل اللاعبين في دوري الشباب والناشئين.

وكان اتحاد اليد اعلن عن مواعيد وفترات تسجيل اللاعبين العمانيين والاجانب، حيث يسمح بتسجيل لاعبين اثنين اجانب لكل ناد على الا يكون أحدهم حارس مرمى وستكون فترة التسجيل الاولى للاعبين العمانيين والأجانب بالدرجة الثانية تبدا من يوم الاثنين 6 اكتوبر وحتى 6 نوفمبر القادمين، اما فترة التسجيل الثانية تبدأ من يوم 1 يناير 2026 م وحتى 15 من نفس الشهر، بينما ستكون فترة تسجيل اللاعبين بالدرجة الأولى « الفترة الأولى» تبدأ من يوم الاثنين 6 اكتوبر القادم وتنتهي يوم 15 يناير 2026م، أما فترة التسجيل الثانية ستكون من يوم 26 فبراير 2026م وحتى 26 مارس 2026م.

وحدد الاتحاد بان مسابقة درع الوزارة الخامس عشر ستلعب الاندية التي أكدت مشاركتها بالمسابقة بطريقة خروج المغلوب من مباراة واحدة ويستثني أندية « نادي عمان واهلي سداب والسيب ومسقط» من اللعب في الأدوار الأولى في حين تصعد الأندية الأربعة التي لعبت الأدوار الأولى وتأهلت مع الأندية الأربعة « نادي عمان واهلي سداب والسيب ومسقط» على ان يكون دور الثمانية قرعة مفتوحة بين الأندية الثمانية. كما سيتم دعوة مندوبي اندية الدرجة الأولى للاجتماع مع لجنة المسابقات لوضع آلية مسابقة الدرجة الأولى «دوري عام السلطنة». الجدير بالذكر أن اتحاد كرة اليد نظم الموسم الماضي 7 مسابقات حيث توج بلقب دوري الناشئين نادي مسقط وحل نادي السيب ثانيا ونزوى ثالثا، ودوري الشباب توج بالمركز الأول نادي مسقط ونزوى ثانيا والسيب ثالثا، ومسابقة كأس السوبر توج بالمركز الأول نادي عمان والسيب ثانيا ودوري الشواطئ للناشئين خطف المركز الأول نادي مسقط ومصيرة ثانيا و السيب ثالثا و توج نادي صحم بالمركز الأول في دوري الدرجة الثانية وحل نادي صحار ثانيا والنصر ثالثا وفي دوري الدرجة الأولى توج نادي عمان باللقب واهلي سداب وصيفا ونادي السيب ثالثا وفي مسابقة درع الوزارة الرابع عشر احتفط نادي عمان باللقب وجاء نادي اهلي سداب ثانيا والسيب ثالثا.