الزمالك يؤدي مران خفيف تحت قيادة يانيك فيريرا قبل مباراة غزل المحلة

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أحمد جودة - القاهرة - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، برنامجًا تأهيليًا خفيفًا للاعبين خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للموسم الجديد.

الزمالك يؤدي مران خفيف تحت قيادة يانيك فيريرا

وقام الجهاز الفني بتقسيم هذه الفقرة إلى جزئين الأول عبارة عن ركض خفيف في جزء من الملعب، وتضمن الجزء الثاني تدريبات خفيفة عن طريق تمرير الكرة بين اللاعبين.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني في ظل خوض الفريق مباراة ودية غدًا أمام غزل المحلة في إطار الاستعداد للموسم الجديد