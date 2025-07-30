تفاصيل جلسة فيريرا مع لاعبي الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحرص المدير الفني على توجيه رسائل خاصة للاعبين، أبرزها ضرورة التركيز والعمل بجدية وقوة لتحقيق الهدف المطلوب والاستعداد بأفضل صورة للموسم الجديد.

ووجه يانيك فيريرا التحية للاعبين على الالتزام وتنفيذ المطلوب منهم بكل دقة خلال الفترة الماضية، وحرص المدير الفني على توجيه التعليمات للاعبين لتنفيذها خلال المران.