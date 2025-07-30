نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشاكا يعود لـ "البريميير ليج" من بوابة سندرلاند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال سندرلاند اليوم الأربعاء إن لاعب الوسط السويسري غرانيت تشاكا انضم إلى النادي بعقد يمتد لـ3 أعوام ليعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد عامين من رحيله عن آرسنال إلى باير ليفركوزن.

وقضى تشاكا (32 عامًا) 7 أعوام في آرسنال قبل أن ينضم إلى ليفركوزن حيث فاز بالدوري الألماني ووصل إلى نهائي الدوري الأوروبي في موسمه الأول.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية، لكن تقارير إعلامية إنجليزية قالت إن سندرلاند تعاقد مع تشاكا مقابل 17.3 مليون جنيه إسترليني (23.14 مليون دولار).

ويأتي انتقال اللاعب إلى النادي الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز بعد أسبوع من قول إريك تن هاغ مدرب ليفركوزن إن "تشاكا مهم جدًا للنادي ولا يمكن التفريط به".

وقال تشاكا في بيان "أنا فخور جدًا بوجودي هنا، عندما تحدثت إلى النادي شعرت بالطاقة والحماس التي يتمتع بها جميع الأشخاص واللاعبين".

وفاز تشاكا، الذي خاض 225 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع آرسنال، بكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين مع الفريق المنتمي لشمال لندن.

ويستهل سندرلاند مشواره في الدوري بمباراة على ملعبه أمام وست هام يونايتد في 16 من أغسطس.