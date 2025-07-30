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عاجل.. تشكيل النصر الرسمي لمواجهة تولوز وديا

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عاجل.. تشكيل النصر الرسمي لمواجهة تولوز وديا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن جورجي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق تولوز الفرنسي في لقاء هام بينهم وديا بستاد اونتيرسبرج ارينا استعدادا للموسم الجديد من الدوريات.

موعد مباراة النصر وتولوز

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة النصر وتولوز مساء السبت في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:30 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر أمام تولوز

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، نادر الشراري، أيمن يحيى.

خط الوسط: بروزوفيتش، تيكسيرا، جابرييل.

خط الهجوم: جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو، ماني.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وتولوز

تردد قناة sport tv

القمر: هيسباسات

التردد: 12360

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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