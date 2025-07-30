مانويل نوير يدرس العودة إلى المنتخب الألماني والمشاركة في مونديال 2026

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أحمد جودة - القاهرة - في تطور مفاجئ قد يعيد الحارس الأسطوري إلى المشهد الدولي، كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، يفكر جديًا في التراجع عن قرار اعتزاله اللعب الدولي الذي أعلنه عقب انتهاء منافسات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

مانويل نوير يدرس العودة إلى المنتخب الألماني من أجل كأس العالم

وبحسب التقرير، فإن نوير، البالغ من العمر 38 عامًا، يدرس إمكانية العودة لتمثيل منتخب ألمانيا في كأس العالم 2026، وذلك في ظل الشكوك المتزايدة حول جاهزية الحارس الأساسي مارك أندريه تير شتيجن، الذي يعاني من إصابة مزمنة في الظهر قد تعيقه عن اللحاق بالبطولة العالمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الألماني لكرة القدم لم يُصدر أي بيان رسمي بشأن إمكانية عودة نوير، إلا أن الأنظار تتجه خلال الفترة المقبلة إلى وضع شتيجن الصحي، وما إذا كان سيتمكن من التعافي في الوقت المناسب لخوض التصفيات والاستعداد للمونديال.

نوير والتاريخ المونديالي

يذكر أن نوير يمتلك تاريخًا حافلًا مع المنتخب الألماني في بطولات كأس العالم، حيث شارك في ثلاث نسخ متتالية: