نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف رونالدو وفيلكس من المشاركة أمام تولوز في ودية النمسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية عن جاهزية الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، والوافد الجديد جواو فيليكس، للمشاركة في المباراة الودية المرتقبة أمام فريق تولوز الفرنسي، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء ضمن معسكر الفريق التحضيري المقام في النمسا.

موقف رونالدو وفيلكس من المشاركة أمام تولوز

ووفقًا لما أوردته صحيفة "الرياضية" السعودية، فقد استقر المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس على الدفع بالثنائي في التشكيلة الأساسية خلال المواجهة، وذلك بعد التأكد من جاهزيتهما البدنية بشكل كامل.

وتُعد مواجهة تولوز هي الثانية لفريق النصر خلال معسكره الخارجي، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.