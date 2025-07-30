نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ربيع ياسين عن أزمة أحمد عبد القادر: ايه المشكلة أن يلعب للزمالك.. هناك زملكاوية يلعبون في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد ربيع ياسين نجم الأهلي السابق، أن النادي الاهلي هو المرشح الأوفر حظا لحصد الألقاب في الموسم المقبل.

وقال ربيع ياسين في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: فريق الاهلي مكتمل وهو أكثر فريق مكتمل بين اندية الدوري الممتاز في الوقت الحالي.

وأضاف: الميزة في الأهلي أنه يمتلك اسكواد على اعلى مستوى ويستطيع ان يطمئن جماهيره، وهو المرشح الاكبر لحصد البطولات في الموسم المقبل،

وتابع: خط الدفاع يحتاج إلى تدعيم وأيضا عليه أن يجد بديل علي معلول، وربما محمد شكري يستطيع ان يعوض علي معلو

وعن أزمة أحمد عبد القادر، قال ربيع ياسين: وجهة نظري احمد عبد القادر مشواره انتهى مع النادي الأهلي، وبقول للاهلي انت مش عايزه سيبه

وأردف: ما المشكلة ان يلعب عبد القادر للزمالك، هناك زملكاوية يلعبون للاهلي، واحمد عبد القادر افضل من لاعبين كثيرين في الاهلي، وفي النهاية على الأهلي أن يترك اللاعب يرى مستقبله

