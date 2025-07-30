الرياض - كتبت رنا صلاح - يواصل نادي النصر السعودي تحضيراته الجادة للموسم الكروي المقبل 2025-2026، وذلك من خلال خوض مباراة ودية قوية أمام نادي تولوز الفرنسي ضمن معسكره المقام في النمسا، وتُعد هذه المواجهة محطة مهمة في البرنامج الإعدادي للفريق، الذي يسعى لتجهيز عناصره بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

النصر ضد تولوز.. القنوات الناقلة لمباراة al-nasr vs toulouse اليوم في الودية التحضيرية 2025

يُقام اللقاء المرتقب بين النصر وتولوز يوم الأربعاء 30 يوليو 2025 على ملعب أونتيرسبيرج أرينا في النمسا، وتبدأ المباراة في:

6:30 مساءً بتوقيت السعودية ومصر

7:30 مساءً بتوقيت الإمارات

وتأتي هذه المباراة ضمن سلسلة لقاءات ودية تهدف لرفع نسق الأداء وتجربة التشكيلات المختلفة.

مباراة النصر ضد تولوز

انطلاقة قوية للعالمي في المعسكر الأوروبي

حقق النصر بداية موفقة في معسكره التحضيري، بعدما فاز على سانت يوهان النمساوي بنتيجة 5-2، هذا الفوز منح الفريق دفعة قوية، وأظهر العديد من الوجوه الجديدة بمستوى مبشّر، مما زاد من حماس الجماهير وثقة الجهاز الفني بقيادة المدرب الجديد.

المنصة الناقلة للمواجهة

سيتم نقل اللقاء بشكل حصري عبر منصة STC TV الإلكترونية، التي خصصت تغطية كاملة لجميع مباريات النصر الودية خلال فترة الإعداد الأوروبية، ما يسمح للجمهور بمتابعة تفاصيل المباريات لحظة بلحظة.

التشكيل المتوقع لنادي النصر

رغم الطابع الودي للمباراة، من المرجح أن يعتمد المدرب على مزيج من اللاعبين الأساسيين والصفقات الجديدة بهدف رفع معدلات الانسجام، وقد يأتي التشكيل المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: لويس بينتو

الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، نادر الشراري، عواد أمان

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، إنجيلو، عبد الرحمن غريب

الهجوم: ويسلي تيكسيرا، سعد حقوي، ساديو ماني

أهمية اللقاء ضمن خطة التحضير

تُعد مباراة النصر وتولوز محطة رئيسية ضمن برنامج “العالمي” للاستعداد لموسم حافل بالمنافسات، حيث يخوض الفريق بطولات كبرى مثل دوري روشن السعودي، ودوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وتمنح هذه التجارب الجهاز الفني فرصة مثالية لاختبار الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتصحيح أي ملاحظات قبل انطلاق الموسم رسميًا.

في المقابل، يستفيد تولوز الفرنسي من مواجهة نادٍ كبير مثل النصر لتقييم استعداداته للدوري الفرنسي، مما يضفي على اللقاء طابعًا تنافسيًا رغم كونه وديًا.