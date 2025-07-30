نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فليك يرد على شائعات رحيل أراوخو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علّق المدير الفني لنادي برشلونة، هانزي فليك، على التقارير المتداولة بشأن مستقبل المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو، مؤكدًا تمسكه باللاعب واستبعاده لأي نية لرحيله عن الفريق.

فليك يرد على شائعات رحيل أراوخو

وجاءت تصريحات فليك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في كوريا الجنوبية، على هامش الجولة الآسيوية التحضيرية التي يخوضها برشلونة استعدادًا للموسم الجديد، وتشمل مباريات في اليابان وكوريا.

ورد فليك على الشائعات التي أثيرت مؤخرًا حول أراوخو، قائلًا:

"أراوخو؟ لماذا يجب أن يرحل؟ هناك الكثير من الشائعات التي تطال أسماء عدة، ومن بينها أراوخو، لكن لا توجد لديّ أي معلومات بهذا الخصوص."

وأضاف المدرب الألماني:

"أملك فريقًا رائعًا يتمتع بجودة عالية، ولدينا بدائل قوية في كل مركز، بل وفي بعض المراكز نمتلك ثلاثة لاعبين، وهو أمر صعب في إدارته، لكنه يمنحنا عمقًا وأنا سعيد بذلك."

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن مستقبل بعض نجوم الفريق، لكن فليك بدا حازمًا في نفيه لأي نية للتفريط في أحد ركائز الدفاع الكتالوني.