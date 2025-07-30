نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيوكيريس يتصدر مبيعات قمصان آرسنال متفوقًا على نجوم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خطف النجم السويدي فيكتور جيوكيريس الأضواء سريعًا في نادي آرسنال، بعدما تصدّر قائمة مبيعات قمصان الفريق، متفوقًا على عدد من أبرز نجوم "الجانرز"، وذلك بعد أيام فقط من إعلان انضمامه رسميًا إلى النادي اللندني.

صفقة منتظرة وحماس جماهيري

انضم جيوكيريس إلى آرسنال قادمًا من سبورتينغ لشبونة في صفقة بلغت قيمتها 63.5 مليون يورو (ما يعادل 54.8 مليون جنيه إسترليني)، وتم الإعلان عنها رسميًا يوم 26 يوليو/تموز.

وقبل المواجهة الودية أمام نيوكاسل يونايتد في الاستاد الوطني بسنغافورة، قدم النادي لاعبه الجديد للجماهير وسط تصفيق حار، في مشهد عكس حجم الترقب والتفاؤل به، خاصة مع حاجة الفريق إلى مهاجم صريح يعزز الخط الأمامي.

الرقم 14.. رمز تاريخي

رغم أن جيوكيريس كان يفضل ارتداء القميص رقم 9، إلا أنه وافق على ارتداء الرقم 14، الرقم الذي يحمل رمزية كبيرة في تاريخ آرسنال، إذ سبق أن ارتداه تييري هنري، الهداف التاريخي للنادي. هذه الخطوة عززت ارتباط الجماهير بالنجم السويدي وأضفت على الصفقة طابعًا عاطفيًا خاصًا.

حملة ترويجية غير مسبوقة

واحتفالًا بالصفقة، أطلق النادي عرضًا خاصًا يتيح للجماهير طباعة اسم "Gyokeres 14" على القمصان الجديدة مجانًا، وهي خدمة تُكلف عادة 16 جنيهًا إسترلينيًا. وشهد العرض إقبالًا هائلًا تسبب في توقف مؤقت للمتجر الإلكتروني بسبب كثافة الزيارات.

ومن المقرر أن يستمر العرض حتى الخميس، وسط توقعات بارتفاع كبير في حجم المبيعات، خاصة مع مشاركة مشجعي النادي من مختلف أنحاء العالم. كما ستُضاف لاحقًا بيانات مبيعات القمصان من متاجر التجزئة الخارجية، ما قد يجعل الأرقام النهائية أكثر إثارة.

تفوق على الكبار

قبل انضمام جيوكيريس، كانت قمصان كل من بوكايو ساكا، ديكلان رايس، ومارتن أوديغارد هي الأكثر مبيعًا بين مشجعي آرسنال. لكن المهاجم السويدي نجح سريعًا في تجاوزهم، وهو ما يعكس شعبيته المتزايدة وتطلعات الجماهير لرؤيته يصنع الفارق في قميص "المدفعجية".

التحضيرات مستمرة

شارك جيوكيريس بالفعل في أولى تدريباته مع الفريق في سنغافورة صباح الثلاثاء، ضمن تحضيرات آرسنال للموسم الجديد. ويتجه الفريق حاليًا إلى هونغ كونغ، حيث سيواجه غريمه التقليدي توتنهام هوتسبير في كاي تاك سبورتس بارك يوم الخميس 31 يوليو/تموز.