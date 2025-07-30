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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الأرجنتيني خابيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي، أن مواطنه رودريغو دي بول في حالة بدنية جيدة، لكنه سيضطر إلى انتظار صدور تصاريح العمل قبل استدعائه، وذلك قبل يوم واحد من أول مشاركة للفريق في كأس الدوريات، التي تتنافس بها أندية من مسابقات الدوري الأمريكي والمكسيكي والكندي.

تصاريح العمل تؤخر ظهور دي بول مع إنتر ميامي

وقال ماسكيرانو في مؤتمر صحافي عشية مواجهة أطلس المكسيكي المقررة اليوم الأربعاء: "إنه في حالة بدنية جيدة.. عندما يحصل على جميع التصاريح اللازمة للعمل واللعب هنا، سنضمه".

وأوضح المدرب أن دي بول، المنضم حديثًا للفريق، يواصل العمل على هامش التدريبات بسبب عدم حصوله بعد على التصاريح اللازمة، على الرغم من تأكيده أنه سيتم استدعاؤه لمباراة أطلس إذا تم الانتهاء من جميع الإجراءات المطلوبة في الوقت المناسب.

وأضاف ماسكيرانو "إنه لاعب قادر على منحنا خيارات متعددة، هو لاعب شاب، وبفضل ديناميكيته، يمكنه اللعب في مركز الوسط والهجوم، كما أنه يفهم ليو (ميسي) جيدًا".

وستشهد مباراة إنتر ميامي وأطلس عودة ميسي وجوردي ألبا إلى الملعب بعد انتهاء فترة إيقافهما في مباراة السبت الماضي في الدوري الأمريكي لكرة القدم أمام سينسيناتي، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأوقف الدوري الأمريكي كلا اللاعبين لمباراة واحدة بسبب غيابهما عن مباراة "كل النجوم" الأسبوع الماضي، والتي كان من المقرر أن يشارك فيها لاعبا برشلونة السابقان.

وفي هذا الصدد، مازح ماسكيرانو بشأن مشاركتهما اليوم، مشيرًا إلى أنهما سيلعبان إذا لم يوقفهما الدوري الأمريكي مجددًا، مضيفًا أن ذلك على الأقل كان بمثابة فرصة لإراحة لاعبيه.

وعن منافسه في مباراة اليوم، وصف المدرب الأرجنتيني أطلس بأنه فريق "بدأ الدوري المكسيكي بشكل جيد نسبيًا، ويتمتع بديناميكية كبيرة وقدرة على أن يجعل الخصم يشعر بعدم الراحة".