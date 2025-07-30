نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة البطلة الأولمبية لورا دالمير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توفيت البطلة الأولمبية التى فازت مرتين في بطولة البياثلون، الألمانية لورا دالمير (31 عامًا)، في حادث تسلق جبال في باكستان، وفقًا لما أكدته إدارتها اليوم الأربعاء.

وفاة البطلة الأولمبية لورا دالمير

وجرفت الصخور المتساقطة لورا قرب قمة ليلى، الذي يبلغ ارتفاعه 6069 مترًا، في سلسلة جبال قراقرم يوم الإثنين الماضي.

وكانت دالمير فازت بميداليتين ذهبييتن أولمبيتين وحصدت سبعة ألقاب للعالم قبل أن تعتزل الرياضة في عام 2019، كما فازت أيضًا بلقب "رياضية العام في ألمانيا" لعام 2017.

وكانت دالمير مرشدة معتمدة في تسلق الجبال والتزلج، وعضوة نشطة في منظمة الإنقاذ الجبلي في ألمانيا، حيث كانت تعد من المتسلقات المتمرسات والواعيات بالمخاطر.