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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تطورات مفاجئة بشأن ملف مستقبل المالي اليو ديانج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وموقفه من البقاء أو الرحيل إلى صفوف نادي اخر والأقرب بيراميدز.

هل يرحل ديانج عن الأهلي؟.. طالع التفاصيل

وقالت ياسمين عبد العزيز الناقدة الرياضية بتصريحات لها ببرنامج اللعيب عبر قناة mbcmasr: "المالي اليو ديانج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مش هيكمل لأنه هو حصله مشكلة قبل كدة مع السويسري مارسيل كولر ونفس موقف أحمد عبد القادر وديانج عايز يلعب ولكنه عنده عروض".

وتابعت: "المالي اليو ديانج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عايز يكمل ويلعب وفي نفس الوقت هو معروض عليه فلوس كتير أو ي وريبيرو قال محدش يطلب مني الاعب حد معين أنا هلاعب كل اللي عايز العبهم وفي ناس حست أنها مش هتلعب وملهاش دور خدوا جنب وهو منهم وقبل ما يسافروا تونس وطلب يقعد مع كابتن الخطيب وبيراميدز من العروض".

واختتمت: "بيراميدز فعلا كان قال لا بس هو مقدم عرض للمالي اليو ديانج نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وعلطول بيتقال لا في الأول واكيد مش هتتم صفقة تبادلية بين بيراميدز والأهلي ولو هيمشي هيكون في يناير مش دلوقتي وكابتن الخطيب هيجتمع بمحمد يوسف وريبيرو لحسم كافة الأمور وكمان عبدالقادر رحيله هيكون في يناير وريبيرو مش مقتنع بحمدي فتحي وأعتقد مفيش أي صفقات جديدة هتتم لحد يناير".