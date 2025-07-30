نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مباراة ليفربول ضد يوكوهاما مارينوس الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في تحقيق فوزًا كبيرا على نظيره يوكوهاما مارينوس الياباني، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، استعدادًا لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

أهداف مباراة ليفربول ضد يوكوهاما الياباني

افتتح التسجيل في الدقيقة 55 اللاعب اساهي اوينكا في شباك ليفربول بعد تسديدة قوية.

ثم تعادل فلوريان فيرتز لاعب ليفربول في الدقيقة 62 من الشوط الثاني بأسيست من زميله جونس.

وأحرز نيوني الهدف الثاني لصالح فريق ليفربول في الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني، بتمريرة من فريمبونج.

وسجل الهدف الثالث لفريق ليفربول في الدقيقة 87 ريو نغوموها.