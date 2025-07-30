نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة حول مصير رضا سليم مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تطورات مثيرة بشأن ملف مستقبل المغربي رضا سليم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وموقفه من العودة أو الرحيل إلى صفوف نادي اخر.

وقال عبدالهادي بتصريحات له ببرنامج اللعيب عبر قناة mbcmasr: "عندي خبر مهم أن يوم 6/8 المغربي رضا سليم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إذا لم يتم قيده أو اعارته أو بيعه هيكون دخل في فترته الحرة يحق له التوقيع لأي نادي دون الرجوع للأهلي ويحصل على عقده كامل والأمر متروك لإدارة الأهلي ويوجد عرض له من قطر القطري".

وصرح سيد عبدالحفيظ: "هو بالنسبة للمغربي رضا سليم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لسه في وقت والنادي عنده خمس لاعيبه أجانب وهو عنده عروض ولسه هيتكلموا معاه ولكن في الحالات دي بيكون في خطورة لما بتقرب واللعيب بيتمسك شوية بحقه وفقا للاتحاد الدولي واحنا في الاتحاد المصري ممكن تقول للاعب بعد نهاية الموسم باسبوعين انتا مش معايا السنة الجاية ودي في صالح الأندية".

كما قال أشرف أمام: "لو أنا مكان جون ادوارد المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اروح اتفاوض مع المغربي رضا سليم حالا واكيد في مفاوضات لأن عندنا مشكلة في الجناح اليمين خاصة بعد تعثر قدوم تيدي اوكو وذهابه لفريق سعودي ورضا أحسن بديل وصفقة كويسة ولاعيب كويس ومفيش أي مشكلة لو في مفاوضات معاه بالوقت الحالي".

