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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره يوكوهاما مارينوس الياباني، بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، استعدادًا لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

وديا.. ليفربول يحول تأخره أمام يوكوهاما مارينوس إلى فوز مثير بثلاثية

وانطلقت صافرة مباراة ليفربول ويوكوهاما مارينوس الودية على ملعب يوكوهاما الياباني، الساعة الواحدة ونصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثانية والنصف ظهرًا بتوقيت أبو ظبي.

أحداث مباراة ليفربول ضد يوكوهاما الياباني

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بسجال على الكرة بين الفريقين، مع وجود محاولات من جانب لاعبي ليفربول.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومع أحداث الشوط الثاني، سجل في الدقيقة 55 اللاعب اساهي اوينكا هدف التقدم في شباك ليفربول بعد تسديدة قوية.

ثم أدرك فلوريان فيرتز لاعب ليفربول هدف التعادل في الدقيقة 62 من الشوط الثاني بأسيست من زميله جونس.

وأضاف نيوني الهدف الثاني لصالح فريق ليفربول في الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني، بتمريرة من فريمبونج.

وسجل الهدف الثالث لفريق ليفربول في الدقيقة 87 ريو نغوموها.