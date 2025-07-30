نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ألمانيا: شتيجن هو الحارس الأول بعد اعتزال نوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال يوليان ناغلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، إن مارك أندريه تير شتيغن سيظل الحارس الأساسي للمنتخب، مع اقتراب منافسات كأس العالم العام المقبل، ما دام سيصبح الحارس الأساسي لفريقه مرة أخرى، بعد أن أجرى جراحة في الظهر.

وأكد ناغلسمان، الأربعاء، في مؤتمر دولي للمدربين: «في النهاية هو الحارس الأساسي لمنتخبنا، إذا كان بصحة جيدة وكان الحارس الأساسي بفريقه».

وقرر ناغلسمان أن يكون تير شتيغن هو الحارس الأساسي للمنتخب الألماني، بعد اعتزال مانويل نوير اللعب الدولي، العام الماضي. وقال ناغلسمان: «كما هو الوضع» لا يوجد خطط لمطالبة نوير بالتراجع عن قرار اعتزال اللعب الدولي.

وخضع تير شتيغن لجراحة في الظهر، هذا الأسبوع، ويُتوقع أن يغيب لثلاثة أشهر.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح الحارس الثالث في ناديه برشلونة، حيث يسبقه في ترتيب الحراس خوان غارسيا، المنضم حديثًا لصفوف الفريق الإسباني، وفويتشيك تشيزني.

وذكرت تقارير أن برشلونة يريد بيع تير شتيغن، لكن انتقاله في الصيف ربما يكون أمرًا صعبًا نظرًا للجراحة التي أجراها.

وقال ناغلسمان إنه كان في تواصل مستمر مع تير شتيغن، وأنه يتوقع أن يعود إلى كامل جاهزيته، وأن يكون الحارس الأساسي للمنتخب الألماني.

لكنه أشار إلى أن هناك «عددًا من الأفكار الجيدة، وكثيرًا من الحلول الجيدة إذا لم يكن الأمر كذلك».