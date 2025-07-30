نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد جيوكيرس.. صفقة جديدة ينقض عليها ارسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصحافة الإنجليزية أن فريق ارسنال بعد ضم صفقة جيوكيرس مهاجم سبورتنج لشبونة، يستعد للانقضاض على لاعب آخر لتدعيم صفوفه بلاعبين ذو جودة عالية.

استطاع ارسنال حسم صفقة انتقال جيوكيرس من فريق سبورتنج لشبونة، بعد صراع مع عدد من الاندية منها مانشستر يونايتد ويوفنتوس لكن رغبة هداف الدوري البرتغالي حسمت كل شيء.

نجم كريستال بالاس هدف جديد

أُبلغ أرسنال أنه سيتعين عليه دفع أكثر من نصف الشرط الجزائي لـ إيزي مقدمًا للتعاقد معه

كريستال بالاس مصمم على عدم السماح له بالمغادرة بأقل 67.5 مليون باوند بما في ذلك المكافآت.



مسؤولي أرسنال أجروا محادثات أولية مع بالاس بشأن إيزي ويُعتقد أن بالاس أبلغ أرسنال بعدم استعداده لقبول عروض تقل عن قيمة الشرط الجزائي للاعب ويطالبون بمبلغ 35 مليون باوند كدفعة مقدمة على أن يُدفع باقي مبلغ الـ60 مليون جنيه على أقساط. الشرط الجزائي يتضمن إضافات قد تصل إلى 7.5م.

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