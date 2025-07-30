نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد موعد إقامة قرعة كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ستحتضن لاس فيغاس قرعة نهائيات مونديال 2026 في كرة القدم الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الخامس منديسمبر وفق ما أفادت تقارير إعلامية عدة يوم الثلاثاء.

وأفادت شبكتا "إي أس بي أن" الأميركية و"تي يو دي أن" المكسيكية بأنه تم اختيار مدينة لاس فيغاس لقرعة النهائيات الموسعة التي يشارك فيها 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ المونديال.

وستوزع القرعة المنتخبات الـ48 على 12 مجموعة من أربعة كل منها.

وعندما استضافت الولايات المتحدة نهائيات مونديال 1994 حين توجت البرازيل باللقب الرابع على حساب إيطاليا، أُجري حفل القرعة في لاس فيغاس أيضا.

وأفاد تقرير أولي لشبكة "إي أس بي أن" أن مجمع "سفير" الذي يتسع لـ 17500 مقعد وافتُتح في عام 2023، قد يكون المكان الأكثر ترجيحا لاستضافة القرعة، لكن مصادر من المجمع الشهير الكروي الشكل المخصص للترفيه والحفلات الموسيقية في بارادايس شرق فندق ذا فينيشيان في لاس فيغاس بولاية نيفادا أكدت لوكالة فرانس برس أن القرعة لن تُجرى هناك.

ثم أكدت "إي أس بي أن" بالذات في وقت لاحق أن مصادر من "سفير" أبلغت الشبكة الرياضية أنها لن تُجرى هناك.

في مونديال 1994، أُجريت القرعة في لاس فيغاس على الرغم من أنها لم تكن مدينة مضيفة لأي من مباريات النهائيات، وهو وضع ينطبق أيضا على حدث العام المقبل.