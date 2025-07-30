نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يتقاضى الدولارات دون تدريب.. والهلال السوداني قد يُنقذ خزينة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رغم انتهاء مهمته الفنية مع النادي الأهلي، لا يزال المدرب السويسري مارسيل كولر يشكّل عبئًا ماليًا على خزينة النادي، حيث يحصل شهريًا على راتبه الكامل دون أن يقود الفريق فنيًا، تنفيذًا لبنود التعاقد المبرمة بين الطرفين.



ووفقًا لما أكدته مصادر داخل القلعة الحمراء، فإن الأهلي لا يزال ملتزمًا بتحويل راتب كولر بانتظام، وذلك بسبب أن عقده لا يزال ساريًا رسميًا حتى لحظة توقيعه مع نادٍ جديد، وهو ما يمنحه حق الاستمرار في تقاضي مستحقاته وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.



لكن الأمل بات قريبًا بالنسبة لإدارة الأهلي، بعدما ترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية عن دخول نادي الهلال السوداني في مفاوضات متقدمة مع كولر لتولي القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد.

وفي حال توقيع كولر رسميًا للهلال، فإن الأهلي سيكون في حلٍ من دفع أي مستحقات مالية متبقية له، حيث تسقط أحقية المدرب في الراتب بمجرد التعاقد مع فريق آخر، حسب قوانين “فيفا” التي تفرق بين شروط فسخ العقود للاعبين والمدربين، وتمنح الأندية حق التوقف عن الدفع فور توقيع المدرب لعقد جديد