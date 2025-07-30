نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفاصيل المالية لانتقال جواو فيليكس إلى النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد نادي النصر مع لاعب الوسط الهجومي الدولي البرتغالي جواو فيليكس قادمًا من تشيلسي الإنجليزي حتى عام 2027، وفقًا لما أعلنه ثالث ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي، الثلاثاء.

ورحّب «العالمي» بالوافد الجديد عبر منشور في حسابه على منصة «إكس» بمقطع فيديو لابن الخامسة والعشرين قال فيه: «أنا هنا لنشر السعادة... فلنحقق الفوز معًا».

وحسبما كشفت شبكة «The Athletic» فإن الصفقة كلَّفت النصر النادي المملوك من طرف صندوق الاستثمارات السعودي 30 مليون يورو (26.2 مليون جنيه إسترليني) مبلغًا ثابتًا، مع حوافز ومكافآت إضافية قد ترفع القيمة الإجمالية إلى 50 مليون يورو.

ويأتي التعاقد مع فيليكس في إطار مساعي النصر لتعزيز صفوفه بقيادة مدرب الهلال السابق ومدربه الحالي البرتغالي خورخي خيسوس الذي يتطلّع إلى قيادة الفريق للظفر بلقب الدوري المحلي بعد غياب منذ موسم 2019.

وعُيّن خيسوس في منصبه لمدة موسم واحد خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي، بعد تجربتين مع الهلال قاده في الأولى إلى التتويج بالكأس السوبر المحلية موسم 2019، قبل أن يحقق معه في التجربة الثانية الثلاثية المحلية في 2024، لكنه أقيل من منصبه بعد تراجع نتائج الفريق قبل نهاية الموسم الماضي.

وسيجاور المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا مواطنه كريستيانو رونالدو، إضافة إلى عدة نجوم آخرين نجح النادي بجذبهم منذ استحواذ صندوق الاستثمارات عليه، وفي مقدّمهم السنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.