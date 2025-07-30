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أحمد جودة - القاهرة - أصدر نادي الإسماعيلي بيانًا رسميًا للرد على ما تردد بشأن إمكانية خصم 9 نقاط من رصيده في الدوري الممتاز، وذلك بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بتجديد عقوبة إيقاف القيد على النادي.

الإسماعيلي يرد رسميًا: إيقاف القيد لا يعني خصم نقاط.. ونستعد للقيد في يناير

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن تجديد إيقاف القيد على 4 أندية مصرية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد بـ9 أيام فقط، بسبب عدم تسوية نزاعات مالية مع لاعبين أو أندية. وشملت العقوبة أندية الإسماعيلي (4 قضايا)، فاركو (قضيتان)، إيسترن كومباني، ومركز شباب تلا.

وفي توضيحه الرسمي، أكد النادي الإسماعيلي أن قرار الفيفا يقتصر فقط على الحرمان من قيد لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأن العقوبة تم تخفيفها لتصبح لفترة قيد واحدة فقط، وهو ما يعني أن النادي سيكون قادرًا على القيد بداية من فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، حال إنهاء القضايا العالقة.

كما نفى النادي بشكل قاطع ما تردد في بعض التقارير عن تعرضه لعقوبة خصم 9 نقاط من رصيده، مشيرًا إلى أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، ولا توجد أي إشعارات رسمية من الفيفا بهذا الشأن.

ويواجه الإسماعيلي، إلى جانب الأندية الثلاثة الأخرى المعاقبة، صعوبات كبيرة في دعم صفوفه قبل انطلاق الدوري الممتاز، ما يضع الأجهزة الفنية في مأزق فني حقيقي، خاصة مع اقتراب ضربة البداية للموسم الجديد.