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أحمد جودة - القاهرة - دخل نجم الأهلي أحمد عبد القادر دائرة صراع مشتعل بين ثلاثة من كبار أندية الكرة المصرية، بعدما أبدت أندية الزمالك وبيراميدز اهتمامًا قويًا بالتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في وقت لا تزال فيه الصورة غير واضحة داخل القلعة الحمراء بشأن مستقبله.

عبد القادر يُشعل الميركاتو.. صراع ثلاثي بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على توقيعه

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه “مع شوبير” على إذاعة أون سبورت، أن نادي بيراميدز يضغط بقوة لضم عبد القادر، سواء عن طريق الانتقال الحر في حال فسخ عقده بالتراضي مع الأهلي، أو من خلال شراء المدة المتبقية في عقده مع النادي الأحمر.

من جانبه، دخل نادي الزمالك على خط المفاوضات، حيث أجرى مسؤولون من القلعة البيضاء جلسات مباشرة مع اللاعب خلال الأيام الماضية، لاستطلاع رأيه وإقناعه بالانتقال إلى ميت عقبة، في صفقة قد تُشعل الأجواء بين جماهير القطبين حال تمت.





في المقابل، لم تحسم إدارة الأهلي قرارها النهائي بعد، حيث تجرى مفاوضات داخلية مع عبد القادر لمناقشة مستقبله مع الفريق. وتشير مصادر مقربة إلى أن النادي يدرس خيارين: إما إعارة اللاعب لموسم واحد، أو فسخ التعاقد بالتراضي وإنهاء العلاقة رسميًا



