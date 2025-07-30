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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر قريبة من المغربي أشرف داري مدافع النادي الأهلي، عن اشتراط اللاعب الحصول على كامل مستحقاته المالية حتى نهاية عقده، في حال قررت إدارة النادي الاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أزمة تشتعل في الأهلي.. أشرف داري يشترط الحصول على عقده كاملًا قبل الرحيل



وأكدت المصادر أن داري لا يمانع الرحيل من الأهلي، لكنه يتمسك بحقوقه التعاقدية كاملة، خاصة أن عقده يمتد حتى يونيو 2028 ويتضمن رواتب تصاعدية تبدأ من 800 ألف دولار سنويًا، مع زيادات سنوية تصل إلى 100 ألف دولار.



من جانبه، نفى والد اللاعب في تصريحات إعلامية عبر قناة “إم بي سي مصر” مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، أن يكون داري قد طلب الرحيل، مشددًا على أن اللاعب “سعيد داخل الأهلي ويريد الاستمرار”، لكنه في الوقت ذاته لن يرضى بالخروج دون ضمان حقوقه المالية كاملة