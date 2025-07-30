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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الإعلامية سهام صالح عن رغبة مصطفى فتحي لاعب بيراميدز في العودة لصفوف الزمالك مرة اخرة خلال الفترة المقبلة.

بيراميدز: لسنا "كوبري" لانتقال وسام ابو علي إلى كولومبوس الأمريكي.. ومصطفى فتحي ليس للبيع



وقالت سهام صالح في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: مصطفى فتحي يرحب بالعودة للزمالك بعد تعاقد بيراميدز مع إيفرتون

وأضافت: بيراميدز يرفض نهائيًا فكرة الاستغناء عن مصطفى فتحي خلال الفترة المقبلة ويرى أنه من اهم عناصر الفريق

وتابعت: سألنا مصدر مسؤول في بيراميدز عن إمكانية التعاقد مع وسام أبو علي وقال: "مليار في الميه خارج حساباتنا

واختتم سهام صالح: مسؤول في بيراميدز اكد لي ان وبيراميدز لا يدفع هذه الأموال الكبيرة في اللاعبين ولسنا "كوبري" لانتقاله لكولومبوس الأمريكي