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بيراميدز: لسنا "كوبري" لانتقال وسام ابو علي إلى كولومبوس الأمريكي.. ومصطفى فتحي ليس للبيع

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بيراميدز: لسنا "كوبري" لانتقال وسام ابو علي إلى كولومبوس الأمريكي.. ومصطفى فتحي ليس للبيع

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الإعلامية سهام صالح عن رغبة مصطفى فتحي لاعب بيراميدز في العودة لصفوف الزمالك مرة اخرة خلال الفترة المقبلة.

بيراميدز: لسنا "كوبري" لانتقال وسام ابو علي إلى كولومبوس الأمريكي.. ومصطفى فتحي ليس للبيع


وقالت سهام صالح في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: مصطفى فتحي يرحب بالعودة للزمالك بعد تعاقد بيراميدز مع إيفرتون

وأضافت:  بيراميدز يرفض نهائيًا فكرة الاستغناء عن مصطفى فتحي خلال الفترة المقبلة ويرى أنه من اهم عناصر الفريق

وتابعت: سألنا مصدر مسؤول في بيراميدز عن إمكانية التعاقد مع وسام أبو علي وقال: "مليار في الميه خارج حساباتنا 
واختتم سهام صالح: مسؤول في بيراميدز اكد لي ان وبيراميدز لا يدفع هذه الأموال الكبيرة في اللاعبين ولسنا "كوبري" لانتقاله لكولومبوس الأمريكي

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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