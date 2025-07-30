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مفاجأة.. الزمالك يستهدف التعاقد مع أليو ديانج برعاية ممدوح عباس

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مفاجأة.. الزمالك يستهدف التعاقد مع أليو ديانج برعاية ممدوح عباس

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الإعلامية سهام صالح عن مفاجأة قوية بشأن موقف الزمالك من التعاقد مع احمد عبد القادر.

وقالت سهام صالح في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: أزمة مع احمد عبد القادر مازالت عرض مستمر

مفاجأة.. الزمالك يستهدف التعاقد مع أليو ديانج برعاية ممدوح عباس

واضافت: نادي الزمالك لا يستهدف فقط التعاقد مع أحمد عبدالقادر من الأهلي، بل الزمالك مركز على التعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الاهلي

وتابعت: صفقة أليو ديانج إلى الزمالك قد تكون مفاجأة ممدوح عباس لجماهير الزمالك

واختتمت سهام صالح تصريحاتها قائلة: محمد عواد رفض الصفقات التبادلية وتحديدًا رفض الانتقال للمصري مقابل أحمد عيد

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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