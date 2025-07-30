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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الإعلامية سهام صالح عن مفاجأة قوية بشأن موقف الزمالك من التعاقد مع احمد عبد القادر.

وقالت سهام صالح في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: أزمة الأهلي مع احمد عبد القادر مازالت عرض مستمر

مفاجأة.. الزمالك يستهدف التعاقد مع أليو ديانج برعاية ممدوح عباس

واضافت: نادي الزمالك لا يستهدف فقط التعاقد مع أحمد عبدالقادر من الأهلي، بل الزمالك مركز على التعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الاهلي

وتابعت: صفقة أليو ديانج إلى الزمالك قد تكون مفاجأة ممدوح عباس لجماهير الزمالك

واختتمت سهام صالح تصريحاتها قائلة: محمد عواد رفض الصفقات التبادلية وتحديدًا رفض الانتقال للمصري مقابل أحمد عيد