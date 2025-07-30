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أبو مسلم: جراديشار "مش نافع" ولن يعوض رحيل وسام ابو علي.. وديانج يمتلك عرضين

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أبو مسلم: جراديشار "مش نافع" ولن يعوض رحيل وسام ابو علي.. وديانج يمتلك عرضين

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد أبو مسلم نجم السابق، أن المالي اليو ديانج لاعب وسط الأحمر يمتلك عرضين احدهما من داخل مصر

 أبو مسلم: جراديشار "مش نافع" ولن يعوض رحيل وسام ابو علي.. وديانج يمتلك عرضين

وقال ابو مسلم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون:  أنا عارف ديانج "دماغة كويسة" لاعيب كرة بجد ويليق بالنادي الاهلي 
وأضاف: أليو ديانج عنده عرضين، الأول من مصر بـ٢ مليون دولار والتاني من الدوري التركي

وتابع ابو مسلم: جراديشار "مش نافع" ومستواه أقل من الأهلي بكثير ومقارنته بوسام أبو علي غير منطقية بالمرة ولن يعوض وسام ابو علي 
وواصل: الفرنسي مويدست كان جاي الأهلي "خلصان" وكنت متوقع فشله ورحيله كان قرار جيد من الإدارة

واختتم ابو مسلم تصريحاته قائلا: مش عارف ليه ((مشتغلتش)) في الأهلي، فيه ناس شغالة في النادي ومش من ولاده

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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