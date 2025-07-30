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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق، أن المالي اليو ديانج لاعب وسط الأحمر يمتلك عرضين احدهما من داخل مصر

أبو مسلم: جراديشار "مش نافع" ولن يعوض رحيل وسام ابو علي.. وديانج يمتلك عرضين

وقال ابو مسلم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: أنا عارف ديانج "دماغة كويسة" لاعيب كرة بجد ويليق بالنادي الاهلي

وأضاف: أليو ديانج عنده عرضين، الأول من مصر بـ٢ مليون دولار والتاني من الدوري التركي

وتابع ابو مسلم: جراديشار "مش نافع" ومستواه أقل من الأهلي بكثير ومقارنته بوسام أبو علي غير منطقية بالمرة ولن يعوض وسام ابو علي

وواصل: الفرنسي مويدست كان جاي الأهلي "خلصان" وكنت متوقع فشله ورحيله كان قرار جيد من الإدارة

واختتم ابو مسلم تصريحاته قائلا: مش عارف ليه ((مشتغلتش)) في الأهلي، فيه ناس شغالة في النادي ومش من ولاده