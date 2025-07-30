نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح ضمن تشكيل ليفربول الرسمي أمام يوكوهاما مارينوس الياباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق يوكوهاما مارينوس الياباني، في المباراة الودية التي ستقامب بينهما استعدادا للموسم الجديد.

موعد مباراة ليفربول ضد يوكوهاما الياباني الودية

ومن المنتظر أن تقام مباراة ليفربول ويوكوهاما مارينوس الودية اليوم الأربعاء، والموافق يوم 30 من شهر يوليو الجاري، على ملعب يوكوهاما الياباني، الساعة الواحدة ونصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثانية والنصف ظهرًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي أمام يوكوهاما مارينوس الياباني

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: سوبوسلاي، جرافنبيرش، فيرتز

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، إيكيتيكي

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد يوكوهاما

وستنقل قناة الشارقة الإماراتية، وقناة ليفربول على اليوتيوب، مباراة ليفربول ضد يوكوهاما، اليوم الأربعاء بشكل حصري على الهواء مباشرة.

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