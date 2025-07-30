تفاصيل صفقة انتقال لويس دياز إلى بايرن ميونخ

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أحمد جودة - القاهرة - نجح بايرن ميونخ الألماني، في حسم صفقة انتقال الجناح الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

لويس دياز ينتقل إلى بايرن ميونخ

وأعلن البافاري عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء عن التعاقد مع لويس دياز، وذلك لتدعيم الخط الأمامي، استعدادًا للموسم الجديد.

ووقع الجناح الكولومبي عقدًا مع بايرن ميونخ لمدة 4 مواسم، وتحديدًا حتى يونيو 2029، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن صفقة انتقال الكولومبي دياز إلى بايرن ميونخ، كلفت خزينة النادي الألماني مبلغ يُقدّر بنحو 75 مليون يورو، شامل الإضافات والحوافز.

وأجرى دياز حوارًا مع الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ عقب انضمامه إلى الفريق بشكل رسمي، وقال: "أنا سعيد للغاية، يعني لي الكثير أن أكون جزءًا من بايرن ميونخ - إنه أحد أكبر الأندية في العالم".

وأضاف الجناح الكولومبي: "أريد مساعدة فريقي الجديد بأسلوبي في اللعب وشخصيتي. هدفي هو الفوز بجميع الألقاب الممكنة، وهذا ما سنعمل من أجله كل يوم كفريق".

وانضم لويس دياز إلى صفوف الريدز في صيف 2022 قادمًا من بورتو البرتغالي بمقابل 44.5 مليون جنيه إسترليني.

وقدم الجناح الكولومبي البالغ من العمر 28 عامًا موسمًا استثنائيًا مع ليفربول حيث قاد فريقه السابق للتويج بلقب البريميرليج لموسم 2024-25. وخاض مع الريدز خلال الموسم المنصرم 50 مباراة بكافة المسابقات، سجل 17 هدفًا، وصنع 5 تمريرات حاسمة.

